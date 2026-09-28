Эстония готовит новый закон против россиян: кому запретят покупать недвижимость

Комиссия Рийгикогу по сельской жизни направила на первое чтение законопроект, который позволит ограничить покупку недвижимости в Эстонии для части граждан России и Белоруссии. Документ был внесён правительством 14 сентября и опубликован на официальном сайте комиссии.

«Комиссия по сельской жизни на сегодняшнем заседании [28 сентября] одобрила законопроект, целью которого является укрепление безопасности Эстонии и ограничение возможностей для лиц, связанных с Россией и Белоруссией, приобретать недвижимость в Эстонии», — говорится в сообщении.

Под запрет предлагается подпустить граждан РФ и Белоруссии, у которых нет долгосрочного вида на жительство резидента Евросоюза или постоянного права на проживание в Эстонии. Ограничение также затронет российские и белорусские компании, а также юрлица, конечными бенефициарами которых являются граждане этих стран.

Запрет планируется распространить на всю территорию республики. В эстонском парламенте объясняют инициативу необходимостью предотвращать возможные риски для государственной безопасности и общественного порядка. При этом уже приобретённой недвижимости изменения не коснутся: обратной силы у запрета не будет. Исключение предусмотрено также для россиян и белорусов с долгосрочным ВНЖ или постоянным правом проживания.

Ранее Life.ru также рассказывал, что МВД Эстонии ещё весной подготовило проект ограничений на покупку жилья и коммерческой недвижимости россиянами и белорусами с временным видом на жительство.