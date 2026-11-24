Эстония готовится при необходимости перекрыть погранпереходы с Россией дополнительными бетонными заграждениями. О планах пограничников сообщает Postimees.

Заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар объяснил, что такие меры могут понадобиться для предотвращения пересечения границы после закрытия контрольно-пропускных пунктов. Помимо уже существующих ограждений, на КПП готовы разместить дополнительные препятствия, в том числе бетонные блоки.

С 1 декабря Эстония полностью приостановит автомобильное и пешеходное сообщение с Россией через сухопутные погранпереходы. Коммусаар предупредил, что после их закрытия некоторые люди могут попытаться попасть в страну в обход официальных пунктов пропуска. Поэтому освободившихся сотрудников направят на усиленное патрулирование других участков границы.

Отдельно представитель погранслужбы обратился к жителям Эстонии, которые сейчас находятся в России. Он призвал их завершить необходимые дела и вернуться до закрытия переходов. После 30 ноября пересечь границу через эстонские автомобильные и пешеходные КПП будет невозможно.

Решение об ограничениях правительство Эстонии приняло 20 ноября. Закрытие затронет пять погранпунктов: Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа и Саатсе. Первоначально мера рассчитана на шесть месяцев, после чего власти оценят необходимость её продления.

Поводом для решения стала попытка поджога оборонного предприятия Threod Systems. Эстонские власти заявили о предполагаемой причастности российских спецслужб, однако Москва отвергла обвинения.

В российском МИД предупредили, что закрытие границы может негативно отразиться прежде всего на экономике самой Эстонии. В ведомстве считают, что последствия ограничений также затронут европейских союзников Таллина.