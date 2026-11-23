МИД России назвал решение Эстонии закрыть границу очередной антироссийской выходкой. Ведомство предупредило об опасности действий Таллина и возможных ответных мерах Москвы.

«Очередная антироссийская выходка эстонской стороны ложится в копилку многочисленных враждебных действий, предпринятых этим прибалтийским государством за прошедшие годы», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Поводом для дипломатического протеста стало решение Эстонии с 1 декабря закрыть автомобильные пункты пропуска на границе с Россией. Таллин объясняет его угрозами безопасности после попытки поджога оборонного предприятия неподалёку от столицы. Эстонские власти обвинили в организации нападения российские спецслужбы, однако Москва отвергает эти обвинения и считает их бездоказательными.

В российском МИД также заявили, что Эстония негласно предоставляет своё воздушное пространство украинским беспилотникам, атакующим Северо-Запад России, и Москва располагает доказательствами таких случаев. Российская сторона назвала подобные действия чрезвычайно опасными и предупредила об угрозе дальнейшей эскалации.

Среди других претензий к Таллину — попытки препятствовать движению российских грузовых судов в Балтийском море. В МИД считают, что досмотры и возможные задержания кораблей направлены на установление морской блокады России. Также ведомство напомнило об октябрьском запрете на транзит российского и белорусского зерна через территорию Эстонии.

Отдельно дипломаты раскритиковали отношение эстонских властей к русскоязычным жителям и Эстонской православной христианской церкви. В Москве заявили о преследовании и депортации несогласных с государственной политикой, ограничениях русского языка и угрозах в адрес религиозной организации.

Российское внешнеполитическое ведомство предупредило, что такой курс может привести к дальнейшей дестабилизации Балтийского региона и негативно отразиться на экономике самой Эстонии. Москва оставляет за собой право принять комплексные политико-дипломатические меры для защиты национальных интересов и прав российских граждан.

Ранее Life.ru сообщал, что власти Эстонии предупредили о возможности продлить закрытие границы с Россией. В МВД республики не исключили, что погранпереходы останутся закрытыми даже после первоначального шестимесячного срока.