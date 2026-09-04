Эстония отправила Украине неисправные снаряды, купленные на деньги Европы

Закупленные Эстонией для Украины боеприпасы оказались некачественными и поставлялись в неполной комплектации. Речь идёт о контракте на €70 млн, заключённом Государственным центром оборонных инвестиций страны, сообщает эстонский ERR.

Сделка была связана с компанией Datasel, за которой стояли предприниматели из Индии. По словам покинувшего пост министра обороны Эстонии Ханно Певкура, полученная продукция была не полностью бесполезной, однако её качество и комплектация не соответствовали условиям договора.

Сама Datasel отвергает обвинения эстонской стороны. Компания утверждает, что поставила снаряды примерно на €59 млн и могла выполнить оставшиеся обязательства, если бы Таллин не расторг контракт. Спор между сторонами теперь перешёл в юридическую плоскость.

Дополнительный скандал разгорелся после проверки Госконтроля. Выяснилось, что договор на €70 млн не был своевременно предоставлен аудиторам, хотя те неоднократно его запрашивали. Руководитель Центра оборонных инвестиций Эльмар Вахер уже признал ошибку ведомства.

На этом фоне Певкур 2 сентября объявил об отставке, заявив, что берёт политическую ответственность за ситуацию в оборонной сфере. При этом скандальная закупка была не единственной причиной: претензии Госконтроля касались также деятельности Сил обороны и Центра оборонных инвестиций в целом.

Проблемы могут ударить и по эстонскому бюджету. ERR сообщает, что деньги на закупку снарядов для Украины поступали из Европейского фонда мира, и теперь Таллину потенциально может потребоваться вернуть часть средств Евросоюзу. Кроме того, у Центра оборонных инвестиций возникли сложности ещё с двумя контрактами общей стоимостью около €10 млн.

Ранее Life.ru рассказывал, что Ханно Певкур подал в отставку после скандала вокруг закупки боеприпасов для Украины на €70 млн. Тогда стало известно, что предоплата ушла подрядчикам, ранее не имевшим заметного опыта подобных поставок. Сам Певкур объяснил уход необходимостью взять политическую ответственность за проблемы в оборонной сфере.