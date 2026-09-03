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Опубликовано 3 сентября, 15:54

Эстония попала на деньги из-за Украины

ERR: Эстонии придётся вернуть Европейскому фонда мира 15 млн евро

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii Shirinkin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii Shirinkin

Таллину может грозить возврат денег из Европейского фонда мира, отложенных на ракеты для Киева. По данным телерадиокомпании ERR, Эстония заключила контракт на покупку и доставку на Украину боеприпасов с фирмой, которая была зарегистрирована в Италии. Сумма предоплаты составила 70 миллионов евро, причём 20% из них были предоставлены из фонда ЕС.

Ракеты так и не были предоставлены украинской стороне, но эстонским властям, по всей видимости, придётся вернуть 15 миллионов евро обратно — во внебюджетный фонд Евросоюза. А против самой компании, которая сознательно обманула заказчиков и не поставила боеприпасы, будет возбуждено уголовное дело.

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Ранее тот же скандал со снарядами для Украины обернулся отставкой для Министра обороны Эстонии Ханно Певкура.

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Алексей Берковиц
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