Эстония попала на деньги из-за Украины

Таллину может грозить возврат денег из Европейского фонда мира, отложенных на ракеты для Киева. По данным телерадиокомпании ERR, Эстония заключила контракт на покупку и доставку на Украину боеприпасов с фирмой, которая была зарегистрирована в Италии. Сумма предоплаты составила 70 миллионов евро, причём 20% из них были предоставлены из фонда ЕС.

Ракеты так и не были предоставлены украинской стороне, но эстонским властям, по всей видимости, придётся вернуть 15 миллионов евро обратно — во внебюджетный фонд Евросоюза. А против самой компании, которая сознательно обманула заказчиков и не поставила боеприпасы, будет возбуждено уголовное дело.

Ранее тот же скандал со снарядами для Украины обернулся отставкой для Министра обороны Эстонии Ханно Певкура.