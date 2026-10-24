Эстония потратит 13,5 млн евро на конференцию по восстановлению Украины
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Эстония выделит 13,5 миллиона евро (около 1,2 миллиарда рублей) на организацию международной конференции по восстановлению Украины, которая пройдёт в Таллине 28–29 января 2027 года. Об этом сообщает ERR со ссылкой на руководителя по связям со СМИ мероприятия Реймо Рая.
«Бюджет Конференции по восстановлению Украины URC27 по решению правительства составляет 13,5 миллиона евро», — подтвердил представитель организаторов.
По словам Рая, к подготовке мероприятия привлечены практически все министерства Эстонии и множество государственных ведомств. Для технической организации конференции создана отдельная команда из 16 человек, которую возглавил бывший министр экономики и инфраструктуры страны Тийт Рийсало.
Ранее Life.ru сообщал, что Эстонии может потребоваться вернуть 15 миллионов евро в Европейский фонд мира из-за несостоявшейся поставки ракет Украине. По данным ERR, Таллин заключил контракт с зарегистрированной в Италии компанией на закупку и доставку боеприпасов Киеву. Предоплата составила 70 миллионов евро, часть которых была предоставлена из европейского фонда. Однако ракеты так и не поступили украинской стороне, в связи с чем возник вопрос о возврате выделенных средств.