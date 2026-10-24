Эстония потратит 13,5 млн евро на конференцию по восстановлению Украины

Эстония выделит 13,5 миллиона евро (около 1,2 миллиарда рублей) на организацию международной конференции по восстановлению Украины, которая пройдёт в Таллине 28–29 января 2027 года. Об этом сообщает ERR со ссылкой на руководителя по связям со СМИ мероприятия Реймо Рая.

По словам Рая, к подготовке мероприятия привлечены практически все министерства Эстонии и множество государственных ведомств. Для технической организации конференции создана отдельная команда из 16 человек, которую возглавил бывший министр экономики и инфраструктуры страны Тийт Рийсало.

Ранее Life.ru сообщал, что Эстонии может потребоваться вернуть 15 миллионов евро в Европейский фонд мира из-за несостоявшейся поставки ракет Украине. По данным ERR, Таллин заключил контракт с зарегистрированной в Италии компанией на закупку и доставку боеприпасов Киеву. Предоплата составила 70 миллионов евро, часть которых была предоставлена из европейского фонда. Однако ракеты так и не поступили украинской стороне, в связи с чем возник вопрос о возврате выделенных средств.