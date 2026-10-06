Эстония усилила контроль на границе с Латвией из-за наплыва мигрантов

Эстония усилила проверки на границе с Латвией после резкого роста числа нелегальных мигрантов. Об этом сообщает национальная телерадиокомпания ERR со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны республики (PPA).

За минувшую неделю правоохранители задержали 41 человека, незаконно проникшего в страну с латвийской территории. Чаще всего среди нарушителей встречались граждане Сомали и Эфиопии, также выявляли выходцев из Индии, Пакистана и Бангладеш.

Контроль усилили на ключевых транспортных направлениях. Пограничники проверяют автомобили и пассажиров поездов в Валге, а гостиницы и автобусные компании попросили информировать полицию о подозрительных ситуациях.

«Мы контролируем узловые пункты — на железной дороге и на автодорогах стараемся проверять людей и транспортные средства», — рассказал глава патрульной службы юго-восточного отделения ведомства Игорь Богданов.

Ранее Life.ru сообщал, что Латвия начала специальную операцию «Оборотень» для усиления охраны границы с Белоруссией на фоне нелегальной миграции. Для пресечения незаконных переходов власти решили объединить работу пограничных и других силовых служб.