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Регион
Опубликовано 14 сентября, 17:58

Эстония вслед за Финляндией потянулась к ядерной инициативе Франции

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Эстония ведёт переговоры с Францией о возможном углублении сотрудничества в рамках инициативы Парижа по расширенному ядерному сдерживанию. Об этом премьер-министр республики Кристен Михал заявил в интервью AFP.

«Это не та инициатива, к которой можно просто присоединиться. Для этого нужны определённые возможности, определённый уровень готовности. Франция также способствует обеспечению нашей независимости, размещая свои войска в Эстонии. Поэтому, если сотрудничество в ядерной сфере может быть углублено, оно, вероятно, и будет углублено», — отметил он.

При этом глава эстонского правительства обратил внимание, что республика уже находится под ядерным зонтиком НАТО.

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Ранее стало известно, что Финляндия решила присоединиться к концепции «продвинутого ядерного сдерживания», которую продвигает Франция. Следующим шагом станет формирование специальной руководящей группы по ядерным вопросам. Она должна появиться в течение ближайших месяцев и заняться практической реализацией сотрудничества. Париж и Хельсинки подчёркивают, что новая договорённость не нарушает международные обязательства обеих стран. Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что в мирное время на территории государства такое оружие размещаться не будет.

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Юлия Сафиулина
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