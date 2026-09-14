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Регион
Опубликовано 14 сентября, 10:03

Хельсинки сделал шаг навстречу «ядерному зонтику» Парижа

Финляндия присоединится к французской концепции ядерного сдерживания

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Финляндия присоединится к продвигаемой Францией концепции «продвинутого ядерного сдерживания». Решение закреплено в совместном заявлении двух стран, опубликованном Елисейским дворцом.

Следующим шагом станет создание специальной руководящей группы по ядерным вопросам. Она должна появиться в течение ближайших месяцев и заняться практической реализацией сотрудничества. Париж и Хельсинки подчёркивают, что новая договорённость не нарушает международные обязательства обеих стран. При этом президент Финляндии Александр Стубб отметил, что на территории государства не будет размещено оружие данного вида в мирное время.

Французская сторона рассчитывает использовать этот формат в том числе для подачи «стратегических сигналов». Ещё одной задачей в Елисейском дворце назвали управление возможной эскалацией на уровне ниже ядерного порога.

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Ранее сообщалось, что Польша и Франция начали переговоры о создании европейского «ядерного зонтика». Первая встреча руководящей группы по ядерному сотрудничеству прошла в Париже 10 июля 2026 года. Она состоялась на базе предложения президента Эмманюэля Макрона о налаживании стратегического диалога с партнёрами по концепции продвинутого сдерживания. Подробности переговоров в Варшаве раскрывать не стали. Там отметили лишь, что стороны сосредоточились на текущих вопросах европейской безопасности.

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Юлия Сафиулина
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