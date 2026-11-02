Эстония выслала гражданина России Леонида Карабешкина, которого местная полиция безопасности заподозрила в связях с российскими спецслужбами. Мужчине также запретили въезд в Шенгенскую зону. Об этом сообщила эстонская государственная телерадиокомпания ERR со ссылкой на Департамент полиции безопасности (КаПо).

Решение о депортации было принято по предложению эстонской контрразведки. В ведомстве заявили, что высылка направлена на предотвращение деятельности, которую власти республики считают угрозой безопасности Эстонии и Европы.

Представитель КаПо Марта Тууль утверждает, что Карабешкин поддерживал контакты с российскими спецслужбами и людьми, действующими в их интересах. По её словам, россиянин регулярно посещал РФ и встречался там с представителями организаций, которые эстонская сторона связывает с деятельностью по оказанию политического влияния.

Кроме того, в полиции безопасности заявили, что Карабешкин передавал российской стороне сведения о русскоязычном населении Эстонии. При этом Тууль не смогла уточнить, какие конкретно действия стали основанием для депортации. Она пояснила, что подобные решения принимаются на основании совокупности обстоятельств, а не одного эпизода.

Карабешкин ранее занимался научной и преподавательской деятельностью. Он работал доцентом в частной таллинской Евроакадемии, впоследствии стал деканом факультета международных отношений, а в 2012 году получил должность профессора. С учебным заведением он был связан до прекращения его деятельности в 2020 году.

С 2022 по 2024 год Карабешкин также работал редактором зарубежных новостей в русскоязычной службе государственного телерадиовещателя ERR. Таким образом, до высылки он сотрудничал не только с академическими учреждениями, но и с эстонскими СМИ.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна поддержал решение о депортации. По его словам, власти страны намерены пресекать деятельность лиц, которых считают связанными с иностранными спецслужбами и сетями политического влияния.

Ранее Life.ru сообщал о высылке из Эстонии организатора акции «Бессмертный полк» Сергея Чаулина. В феврале 2023 года эстонские власти аннулировали россиянину долгосрочный вид на жительство и депортировали его по предложению полиции безопасности. Сам Чаулин утверждал, что его вызвали в полицию под предлогом возвращения портретов с акции, после чего предъявили обвинения и выслали из страны.