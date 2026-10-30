МИД России сообщил о скоплении людей на границе с Эстонией в Ивангороде

На российско-эстонской границе в Ивангороде скопились люди, ожидающие перехода в Эстонию. Причиной очередей стали длительные проверки со стороны эстонских пограничных и таможенных служб. Об этом сообщили в МИД России со ссылкой на информацию Росгранстроя.

С сентября 2026 года Эстония ужесточила порядок контроля на границе. Если прежде усиленный досмотр проводился в отношении выезжающих из страны, то теперь, по информации российского ведомства, таможенные проверки проходят все пересекающие границу — независимо от направления движения. Из-за этого российская сторона периодически приостанавливает пропуск людей, ожидая, пока эстонские службы смогут принять следующую группу.

В Росгранстрое подчеркнули, что пункт пропуска Ивангород с российской стороны работает круглосуточно. Однако эстонский переход с 25 октября, после перехода страны на зимнее время, принимает путешественников только с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Такой график дополнительно ограничивает фактическую пропускную способность границы.

При этом пересечь границу в Ивангороде можно только пешком: автомобильная часть пункта пропуска закрыта на реконструкцию с 1 февраля 2024 года. Россиянам, планирующим поездку на машине, предлагают рассмотреть альтернативные маршруты через Шумилкино и Куничину Гору в Псковской области.

Ведомство призвало заранее рассчитывать время поездки и учитывать часы работы эстонских пунктов пропуска. Хотя российские КПП на альтернативных маршрутах функционируют круглосуточно, прохождение границы зависит и от графика соседней стороны.