Эстония превращает приграничье с Россией в оборонительную линию: в планах 150 бункеров
Министр обороны Эстонии Херем объявил о строительстве 150 бункеров у границ РФ
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Эстония намерена построить около 150 оборонительных бункеров вблизи границы с Россией. Укрепления появятся на северо-востоке страны в рамках создания Балтийского оборонительного пояса, причём часть сооружений планируется разместить на муниципальных и частных земельных участках.
О планах рассказал министр обороны Эстонии Мартин Херем во время правительственного часа в парламенте 28 октября. По его словам, новые укрепления предполагается возвести в уезде Ида-Вирумаа, расположенном у российской границы.
«Около 100 из них будут находиться на государственной земле, порядка 50 — на муниципальной или частной земле», — уточнил глава оборонного ведомства.
Строительство бункеров на частных участках потребует предварительных договорённостей с собственниками. Власти рассматривают несколько вариантов решения земельного вопроса, в том числе выплату компенсаций, аренду территории или её выкуп.
При этом, подчеркнул Херем, Эстония пока не собирается массово приобретать земельные участки вдоль всей приграничной полосы. По словам министра, масштабного плана по выкупу больших территорий у государства нет.
Возведение бункеров станет частью Балтийского оборонительного пояса, который формируют для укрепления восточных рубежей стран региона. Конкретные сроки завершения строительства всех 150 сооружений министр в своём выступлении не назвал.
Ранее Life.ru сообщал, что Эстония решила перебросить основные боевые подразделения ближе к российской границе. В рамках перехода к концепции «активной обороны» Таллин также развивает военную инфраструктуру и закупает дальнобойные системы вооружения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заверил, что российские военные располагают необходимыми средствами для наблюдения за обстановкой у границ.