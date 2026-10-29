Эстония превращает приграничье с Россией в оборонительную линию: в планах 150 бункеров

Эстония намерена построить около 150 оборонительных бункеров вблизи границы с Россией. Укрепления появятся на северо-востоке страны в рамках создания Балтийского оборонительного пояса, причём часть сооружений планируется разместить на муниципальных и частных земельных участках.

О планах рассказал министр обороны Эстонии Мартин Херем во время правительственного часа в парламенте 28 октября. По его словам, новые укрепления предполагается возвести в уезде Ида-Вирумаа, расположенном у российской границы.

«Около 100 из них будут находиться на государственной земле, порядка 50 — на муниципальной или частной земле», — уточнил глава оборонного ведомства.

Строительство бункеров на частных участках потребует предварительных договорённостей с собственниками. Власти рассматривают несколько вариантов решения земельного вопроса, в том числе выплату компенсаций, аренду территории или её выкуп.

При этом, подчеркнул Херем, Эстония пока не собирается массово приобретать земельные участки вдоль всей приграничной полосы. По словам министра, масштабного плана по выкупу больших территорий у государства нет.