Глава разведки Эстонии призвал ЕС прекратить выдачу туристических виз россиянам

Евросоюзу необходимо полностью прекратить выдачу туристических виз гражданам России и ограничить свободу передвижения российских дипломатов. С таким предложением выступил глава департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

По мнению руководителя эстонской спецслужбы, европейским государствам следует ужесточить политику в отношении Москвы. Ограничения на поездки россиян и работу дипломатического корпуса он рассматривает как один из способов усилить давление на Россию.

Розин также призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону и укрепление внутренней безопасности. Он считает, что альянсу необходимо сосредоточиться на сдерживании России, продолжая инвестировать в собственные военные возможности.

Идея закрыть россиянам туристический въезд в Европу уже неоднократно звучала среди европейских политиков. Ещё в 2022 году Кая Каллас, занимавшая тогда пост премьер-министра Эстонии, выступила против таких поездок, назвав посещение Европы привилегией, а не правом человека.

С аналогичными инициативами впоследствии выступали депутат Европарламента Дирк Готинк и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. При этом единого решения о полном прекращении выдачи туристических виз россиянам на уровне Евросоюза пока не принято.

Ранее Life.ru рассказывал, что Еврокомиссия намерена добиваться дальнейшего сокращения числа шенгенских виз, выдаваемых гражданам России. Представитель ЕК Маркус Ламмерт назвал ужесточение визовой политики долгосрочным приоритетом Брюсселя. При этом решение по каждому заявлению по-прежнему остаётся за национальными властями европейских государств.