«Эта зима будет роковой»: Зеленского предупредили о тяжелейшем испытании

Предстоящая зима может стать самым тяжёлым испытанием для Владимира Зеленского из-за проблем с критической инфраструктурой Украины. Такое мнение высказал журналист и телеведущий Дмитрий Киселёв в видео, опубликованном в его канале в MAX.

«Я думаю, что эта зима для Зеленского будет самой трудной, поскольку российская армия нащупала самые болевые точки. Это, прежде всего, мосты киевские, инфраструктура, системы жизнеобеспечения Киева, именно Киева», — сказал Киселёв.

По оценке телеведущего, особенно серьёзные последствия для украинской столицы могут иметь нарушения работы коммунальных систем. Он предположил, что проблемы с канализацией способны привести к ухудшению санитарной обстановки и повысить риск распространения инфекций.

Киселёв также обратил внимание, что Украина столкнулась с серьёзными ограничениями морских перевозок, а повреждение железнодорожной инфраструктуры угрожает транспортному сообщению внутри страны. Отдельное внимание журналист уделил ситуации в Киеве, где, по его словам, проблемы с жизнеобеспечением могут обостриться с наступлением холодов.

«То есть эта зима, она будет для Украины роковой», — заключил он.

На фоне этих прогнозов украинские энергетические службы сообщили о новых перебоях с электричеством. Утром 16 октября в Киеве ввели экстренные отключения света после повреждения энергообъектов. Мэр города Виталий Кличко также сообщал о проблемах с водоснабжением в отдельных районах столицы.