«Эта зима будет роковой»: Зеленского предупредили о тяжелейшем испытании
Журналист Киселёв предрёк Зеленскому самую тяжёлую зиму из-за проблем с ЖКХ
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Предстоящая зима может стать самым тяжёлым испытанием для Владимира Зеленского из-за проблем с критической инфраструктурой Украины. Такое мнение высказал журналист и телеведущий Дмитрий Киселёв в видео, опубликованном в его канале в MAX.
«Я думаю, что эта зима для Зеленского будет самой трудной, поскольку российская армия нащупала самые болевые точки. Это, прежде всего, мосты киевские, инфраструктура, системы жизнеобеспечения Киева, именно Киева», — сказал Киселёв.
По оценке телеведущего, особенно серьёзные последствия для украинской столицы могут иметь нарушения работы коммунальных систем. Он предположил, что проблемы с канализацией способны привести к ухудшению санитарной обстановки и повысить риск распространения инфекций.
Киселёв также обратил внимание, что Украина столкнулась с серьёзными ограничениями морских перевозок, а повреждение железнодорожной инфраструктуры угрожает транспортному сообщению внутри страны. Отдельное внимание журналист уделил ситуации в Киеве, где, по его словам, проблемы с жизнеобеспечением могут обостриться с наступлением холодов.
«То есть эта зима, она будет для Украины роковой», — заключил он.
На фоне этих прогнозов украинские энергетические службы сообщили о новых перебоях с электричеством. Утром 16 октября в Киеве ввели экстренные отключения света после повреждения энергообъектов. Мэр города Виталий Кличко также сообщал о проблемах с водоснабжением в отдельных районах столицы.
Ранее сообщалось, на саммите ЕС лидеры не договорились, откуда взять дополнительные средства для Украины, и поручили Еврокомиссии продолжить поиски. По его словам, лидеры подтвердили поддержку Киева и поручили изучить возможности покрыть его бюджетные потребности в 2027 году, а к вопросу финансовой помощи вернутся на следующем саммите.