Эталонное сафари: Джип с туристами упал в реку с крокодилами

Во время сафари в национальном парке Серенгети в Танзании автомобиль с туристами оказался в реке Мара, где находились крокодилы. Об этом сообщает Tanzania Times.

Джип с туристами влетел в реку с крокодилами. Видео © The Tanzania Times

Инцидент произошёл 30 августа во время экскурсии группы путешественников, среди которых были преимущественно граждане Швейцарии.

По предварительным данным, водитель джипа слишком близко подъехал к краю обрыва у реки и потерял контроль над машиной. Предположительно, автомобиль двигался с высокой скоростью, из-за чего остановиться вовремя не удалось.

Одна из пассажирок выпала из салона ещё до того, как машина оказалась в воде. Остальные туристы смогли выбраться самостоятельно. Должно быть, крокодилы тоже сильно испугались, когда в их любимую реку внезапно свалились несколько тонн металла. Хищникам потребовалось время, чтобы прийти в себя и начать изучать объект.

Несмотря на опасную ситуацию, никто из участников экскурсии не получил травм. Автомобиль оказался в реке, однако туристам удалось избежать контакта с хищниками.

Ранее в египетской провинции Южный Синай пассажирский автобус попал в ДТП, в результате которого погиб 21 человек и ещё 29 получили ранения. Авария произошла на дороге Дахаб — Нувейба, пострадавших доставили в местные больницы.