Эталонное сафари: Джип с туристами упал в реку с крокодилами
Tanzania Times: Джип с туристами упал в реку с крокодилами в Танзании
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT
Во время сафари в национальном парке Серенгети в Танзании автомобиль с туристами оказался в реке Мара, где находились крокодилы. Об этом сообщает Tanzania Times.
Джип с туристами влетел в реку с крокодилами. Видео © The Tanzania Times
Инцидент произошёл 30 августа во время экскурсии группы путешественников, среди которых были преимущественно граждане Швейцарии.
По предварительным данным, водитель джипа слишком близко подъехал к краю обрыва у реки и потерял контроль над машиной. Предположительно, автомобиль двигался с высокой скоростью, из-за чего остановиться вовремя не удалось.
Одна из пассажирок выпала из салона ещё до того, как машина оказалась в воде. Остальные туристы смогли выбраться самостоятельно. Должно быть, крокодилы тоже сильно испугались, когда в их любимую реку внезапно свалились несколько тонн металла. Хищникам потребовалось время, чтобы прийти в себя и начать изучать объект.
Несмотря на опасную ситуацию, никто из участников экскурсии не получил травм. Автомобиль оказался в реке, однако туристам удалось избежать контакта с хищниками.
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