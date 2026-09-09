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Опубликовано 8 сентября, 21:25

Этап Гран-при России по фигурному катанию в Нижнем Новгороде отменён

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erman Gunes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erman Gunes

Нижний Новгород исключён из календаря Гран-при России по фигурному катанию сезона-2026/27. Местная Федерация фигурного катания на коньках сообщила, что запланированный в городе этап серии не состоится.

Нижегородские соревнования должны были открыть серию в сезоне-2026/27 с 16 по 19 октября. В календаре серии остаются этапы в Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге и Омске. В Петербурге фигуристы выступят 22–26 октября, в Красноярске — 30 октября – 2 ноября, в Екатеринбурге — 6–9 ноября, в Омске — 13–16 ноября. Саранск примет финал 25–28 февраля.

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Ранее чемпионку России по фигурному катанию Елизавету Худайбердиеву не пропустили к ледовой арене на территории спортивного комплекса «РЖД Арена» в Москве. Худайбердиева собиралась попасть на арену, где у неё была запланирована тренировка. По данным СМИ, спортсменка приехала на самокате, однако охранник отказался её пропускать. Также сообщалось, что во время конфликта он пытался забрать самокат и дёргал фигуристку за сумку.

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Тимур Хингеев
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