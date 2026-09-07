«Туда, куда меня и послали»: Худайбердиеву не пустили на лёд «Локомотива»

Чемпионку России по фигурному катанию Елизавету Худайбердиеву не пропустили к ледовой арене на территории спортивного комплекса «РЖД Арена» в Москве. По словам спортсменки, сотрудник охраны на контрольно-пропускном пункте нахамил ей и отправил домой. Позднее фигуристка сообщила, что представители «Локомотива» извинились за произошедшее.

Инцидент произошёл утром 7 сентября. Худайбердиева собиралась попасть на ледовую арену, где у неё была запланирована тренировка. По данным СМИ, спортсменка приехала на самокате, однако охранник отказался её пропускать. Также сообщалось, что во время конфликта он пытался забрать самокат и дёргал фигуристку за сумку.

Сама Худайбердиева позднее подтвердила, что на КПП произошёл неприятный разговор.

«Мне нахамил охранник на контрольно-пропускном пункте подъезда к стадиону „Локомотива“. И было много неприятного. Я вот, как видите, уже дома, собственно, туда, куда меня и послали. Хотя по-русски вроде разговариваю», — рассказала спортсменка изданию «Чемпионат».

В соцсетях журналист Максим Алланазаров утверждал, что во время конфликта звучали в том числе намёки на национальность фигуристки. При этом сама Худайбердиева прямо таких обвинений не выдвигала. Спортсменка подчеркнула, что не считает руководство футбольного клуба ответственным за поведение конкретного сотрудника. По её словам, после огласки представители клуба оперативно связались с ней и принесли извинения, которые она приняла.

«Никаких обид, никаких претензий к футбольному клубу „Локомотив“ я не имею», — заявила Худайбердиева.

Худайбердиева — чемпионка России 2023 года в танцах на льду. После завершения соревновательной карьеры она продолжила работать в российском фигурном катании.

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