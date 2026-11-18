Решение УЕФА не допустить сборную России по футболу к отборочному турниру Евро-2028 вызывает недоумение на фоне интереса ведущих европейских клубов к российским игрокам. Об этом Life.ru заявила журналист и блогер Надежда Стрелец. Она назвала происходящее двойными стандартами и выразила надежду на возвращение национальной команды к международным соревнованиям.

По словам журналистки, особенно странно подобные ограничения выглядят на фоне успехов российских футболистов за рубежом. В частности, она напомнила об интересе «Барселоны» и ПСЖ к полузащитнику Алексею Батракову, который сейчас выступает за турецкий «Галатасарай».

«Это двойные стандарты — вся Европа в восторге от нашего Батракова, ПСЖ и Барса отправляют своих скаутов наблюдать за ним (а это топовые клубы Европы), а сборную исключают из соревнований», — возмутилась Стрелец.

Журналистка также привела в пример вратаря ПСЖ Матвея Сафонова и полузащитника «Монако» Александра Головина. Российские спортсмены могут выступать за иностранные клубы, однако защищать цвета национальной команды в официальных международных турнирах им по-прежнему запрещено.

Стрелец призналась, что известие о недопуске сборной России её расстроило. Она также выразила желание ознакомиться с документами, на основании которых УЕФА продолжает ограничения.

При этом журналистка не теряет надежды на возвращение российских футболистов к следующему чемпионату Европы. По её словам, она рассчитывала на участие национальной команды уже в Евро-2028, поэтому нынешнее решение стало для неё разочарованием.

Напомним, УЕФА не включил Россию в список участников жеребьёвки квалификации чемпионата Европы 2028 года. В отборочном турнире сыграют 54 сборные, которые распределят по 12 группам. Жеребьёвка состоится 6 декабря в Белфасте, а сама квалификация начнётся в марте 2027 года. Российские клубы и сборные отстранены от соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года.