«Это ад»: Чайка лечится от болезни Лайма после отдыха в Италии

Композитор Виктор Чайка сообщил, что проходит лечение от боррелиоза — болезни Лайма. О своём состоянии он рассказал в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ.

Во время отдыха в Италии клещ укусил младшего сына музыканта. Семья отвезла ребёнка в госпиталь, где врач осмотрел его и посоветовал обратиться за помощью, если поднимется температура. Ночью мальчику стало плохо.

Примерно через пять дней Чайка почувствовал недомогание и сильную боль в спине. По его словам, обезболивающие и снотворное не помогали. Итальянские врачи связали симптомы с возрастными изменениями позвоночника и назначили таблетки.

После возвращения в Россию композитор обратился в инфекционное отделение. Там ему диагностировали боррелиоз и назначили лечение, которое он проходит уже около месяца.

«Три месяца в аду был. Это ад», — признался Чайка.

В августе в российских регионах началась вторая волна активности клещей. Паразиты могут переносить энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз и другие инфекции. Специалисты рекомендуют после укуса как можно скорее обратиться к врачу и не пытаться самостоятельно снимать клеща.