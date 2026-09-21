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Регион
Опубликовано 21 сентября, 12:19

«Это ад»: Чайка лечится от болезни Лайма после отдыха в Италии

Виктор Чайка рассказал о лечении болезни Лайма после поездки в Италию

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Композитор Виктор Чайка сообщил, что проходит лечение от боррелиоза — болезни Лайма. О своём состоянии он рассказал в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ.

Во время отдыха в Италии клещ укусил младшего сына музыканта. Семья отвезла ребёнка в госпиталь, где врач осмотрел его и посоветовал обратиться за помощью, если поднимется температура. Ночью мальчику стало плохо.

Примерно через пять дней Чайка почувствовал недомогание и сильную боль в спине. По его словам, обезболивающие и снотворное не помогали. Итальянские врачи связали симптомы с возрастными изменениями позвоночника и назначили таблетки.

После возвращения в Россию композитор обратился в инфекционное отделение. Там ему диагностировали боррелиоз и назначили лечение, которое он проходит уже около месяца.

«Три месяца в аду был. Это ад», — признался Чайка.

Каждый второй — переносчик: В Коми и на Урале резко выросла доля клещей с боррелиозом
Каждый второй — переносчик: В Коми и на Урале резко выросла доля клещей с боррелиозом

В августе в российских регионах началась вторая волна активности клещей. Паразиты могут переносить энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз и другие инфекции. Специалисты рекомендуют после укуса как можно скорее обратиться к врачу и не пытаться самостоятельно снимать клеща.

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Николь Вербер
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