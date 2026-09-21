«Это ад»: Чайка лечится от болезни Лайма после отдыха в Италии
Виктор Чайка рассказал о лечении болезни Лайма после поездки в Италию
Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Композитор Виктор Чайка сообщил, что проходит лечение от боррелиоза — болезни Лайма. О своём состоянии он рассказал в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ.
Во время отдыха в Италии клещ укусил младшего сына музыканта. Семья отвезла ребёнка в госпиталь, где врач осмотрел его и посоветовал обратиться за помощью, если поднимется температура. Ночью мальчику стало плохо.
Примерно через пять дней Чайка почувствовал недомогание и сильную боль в спине. По его словам, обезболивающие и снотворное не помогали. Итальянские врачи связали симптомы с возрастными изменениями позвоночника и назначили таблетки.
После возвращения в Россию композитор обратился в инфекционное отделение. Там ему диагностировали боррелиоз и назначили лечение, которое он проходит уже около месяца.
«Три месяца в аду был. Это ад», — признался Чайка.
В августе в российских регионах началась вторая волна активности клещей. Паразиты могут переносить энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз и другие инфекции. Специалисты рекомендуют после укуса как можно скорее обратиться к врачу и не пытаться самостоятельно снимать клеща.
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