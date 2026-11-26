Президент России Владимир Путин ежегодно тщательно готовится к прямой линии, поскольку это масштабная работа. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, когда российский лидер подключится к подготовке предстоящей программы.

«Президент каждый год готовится к прямой линии тщательно, внимательно. Это большая работа», — сказал представитель Кремля.

Совмещённая прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина состоятся 10 декабря. Эфир начнётся в 12:00 по московскому времени.

Приём вопросов от россиян стартует 27 ноября в 00:00 мск. Обращения будут принимать вплоть до завершения программы.

Ранее Life.ru сообщал, что накануне прямой линии в 2025 году Путин до глубокой ночи работал с массивом поступивших вопросов. Песков рассказывал, что президент продолжал подготовку и на следующий день, прерываясь только на отдельные рабочие встречи.