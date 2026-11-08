«Это больше чем игра»: 20-летний боец рассказал, как геймеры становятся операторами дронов на СВО
Инструктор БПЛА Киндер рассказал о молодых геймерах в зоне СВО
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
На передовую всё чаще приходят молодые бойцы с опытом компьютерных игр, которые теперь осваивают управление настоящими беспилотниками. Об этом рассказал военкору RT Владу Андрице военнослужащий с позывным Киндер, работающий инструктором БПЛА в подразделении «БАРС-Сармат» на Запорожском направлении.
По словам военного, среди новичков немало ребят в возрасте 18–20 лет. Многие из них раньше проводили время за видеоиграми, а теперь проходят подготовку к управлению дронами. Сам Киндер совсем недавно отметил 20-летие прямо на боевых позициях.
Сейчас военнослужащий находится в районе Степногорска, где, по его словам, продолжаются тяжёлые бои. Операторы беспилотников «БАРС-Сармата» работают недалеко от линии соприкосновения, помогая штурмовым подразделениям.
Киндер объяснил, что бойцам приходится действовать в лесополосах, укрываться в блиндажах и подвалах. Поэтому от работы операторов БПЛА напрямую зависит безопасность военнослужащих.
«Твоя цель — сохранить ему жизнь», — подчеркнул инструктор.
При этом Киндер проводит чёткую границу между виртуальными сражениями и реальными боевыми задачами.
«Для нас это больше чем игра», — отметил он, объясняя ответственность, которая ложится на молодых операторов беспилотников.
Ранее Life.ru рассказывал о другом инструкторе FPV-дронов подразделения «БАРС-Сармат» с позывным Вайк. Военнослужащий признался, что решил отправиться на фронт после атаки беспилотников на район Москва-Сити в 2023 году. В тот день его дочь должна была приехать туда на экскурсию. По словам Вайка, произошедшее заставило его задуматься о защите собственного ребёнка и других детей.