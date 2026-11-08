На передовую всё чаще приходят молодые бойцы с опытом компьютерных игр, которые теперь осваивают управление настоящими беспилотниками. Об этом рассказал военкору RT Владу Андрице военнослужащий с позывным Киндер, работающий инструктором БПЛА в подразделении «БАРС-Сармат» на Запорожском направлении.

По словам военного, среди новичков немало ребят в возрасте 18–20 лет. Многие из них раньше проводили время за видеоиграми, а теперь проходят подготовку к управлению дронами. Сам Киндер совсем недавно отметил 20-летие прямо на боевых позициях.

Сейчас военнослужащий находится в районе Степногорска, где, по его словам, продолжаются тяжёлые бои. Операторы беспилотников «БАРС-Сармата» работают недалеко от линии соприкосновения, помогая штурмовым подразделениям.

Киндер объяснил, что бойцам приходится действовать в лесополосах, укрываться в блиндажах и подвалах. Поэтому от работы операторов БПЛА напрямую зависит безопасность военнослужащих.

«Твоя цель — сохранить ему жизнь», — подчеркнул инструктор.

При этом Киндер проводит чёткую границу между виртуальными сражениями и реальными боевыми задачами.

«Для нас это больше чем игра», — отметил он, объясняя ответственность, которая ложится на молодых операторов беспилотников.