Атака украинских беспилотников на район Москва-Сити в 2023 году стала причиной решения отправиться на СВО для инструктора FPV-дронов с позывным Вайк. Мужчина признался, что его дочь должна была поехать туда на экскурсию.

По словам военнослужащего, после случившегося он задумался, как может помочь защитить своего ребёнка и других детей. Затем узнал о возможности стать инструктором по беспилотникам. Сейчас он служит в составе «БАРС-Сармат».

Боец родился в Комсомольске-на-Амуре в семье украинца и русской. Он окончил школу и техникум на Украине, а в 2004 году перебрался в Санкт-Петербург. Позывной собеседник RT выбрал в честь специалиста по техническому анализу Ричарда Вайкоффа.

Тем временем многократная чемпионка России по джиу-джитсу командует медицинским взводом в зоне СВО. Спортсменка с позывным Фьюша подписала контракт в 2025 году, она служит в отряде «Сталинград» центра спецназначения «БАРС-Сармат».