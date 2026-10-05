Инструктор FPV-дронов Вайк пошёл на СВО из-за атаки БПЛА ВСУ на Москва-Сити
Боец Вайк. Обложка © RT
Атака украинских беспилотников на район Москва-Сити в 2023 году стала причиной решения отправиться на СВО для инструктора FPV-дронов с позывным Вайк. Мужчина признался, что его дочь должна была поехать туда на экскурсию.
По словам военнослужащего, после случившегося он задумался, как может помочь защитить своего ребёнка и других детей. Затем узнал о возможности стать инструктором по беспилотникам. Сейчас он служит в составе «БАРС-Сармат».
Боец родился в Комсомольске-на-Амуре в семье украинца и русской. Он окончил школу и техникум на Украине, а в 2004 году перебрался в Санкт-Петербург. Позывной собеседник RT выбрал в честь специалиста по техническому анализу Ричарда Вайкоффа.
Тем временем многократная чемпионка России по джиу-джитсу командует медицинским взводом в зоне СВО. Спортсменка с позывным Фьюша подписала контракт в 2025 году, она служит в отряде «Сталинград» центра спецназначения «БАРС-Сармат».
Больше новостей о ходе боевых действий и заявлениях военных — в разделе «Армия» на Life.ru.