С фронта — к школьной доске: Многодетный отец с Алтая после ранения исполнил мечту стать учителем

Участник СВО Сергей Скоркин из Горно-Алтайска после тяжёлого ранения освоил профессию учителя и уже год преподаёт в Чойской школе. Его историю рассказал Life.ru Народный фронт Республики Алтай.

Участник СО стал учителем. Видео © пресс-служба Народного фронта

О работе с детьми Сергей мечтал давно, но осуществить задуманное удалось только после возвращения домой. Восстановление заставило его пересмотреть жизнь и решиться на перемены: он поступил в Горно-Алтайский педагогический колледж, прошёл обучение и пришёл в школу.

Теперь Скоркин ведёт физкультуру в пятых–седьмых классах, основы безопасности и защиты Родины — в восьмых и одиннадцатых, а также руководит пятым «А». В этой же школе учатся двое его старших детей. Всего у Сергея трое детей, младшей дочери почти полтора года.

По словам ветерана, мысли о семье поддерживали его на фронте. В июне 2022 года он заключил контракт и отправился на СВО вместе с лучшим другом. Два года служил в 11-й десантно-штурмовой бригаде, а в 2024-м получил тяжёлое ранение под Часовым Яром. Как рассказал Скоркин, в тот момент его подразделение выполняло задачу по освобождению мирных жителей в лесополосе.

Среди учеников Сергея есть кадеты. На занятиях он делится личным опытом, учит дисциплине, взаимовыручке и работе в команде. По сообщению Народного фронта, ребята доверяют педагогу и обращаются к нему с самыми разными вопросами. Находится время и для шуток: вместе с учителем они читают анекдоты.

Помимо преподавания, Скоркин помогает Народному фронту в гуманитарных миссиях, участвует в сборе средств для бойцов через партнёров проекта «Всё для Победы». Также ветеран проводит уроки мужества и патриотические акции.

Ранее Life.ru рассказывал о морпехе Сергее Гаврилове, который после тяжёлого ранения на СВО стал учителем истории и наставником кадетов в Калининграде. Для преподавания он окончил дополнительные курсы, а теперь обучает школьников в том числе строевой подготовке и тактической медицине.