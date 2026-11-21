Завершение украинского конфликта до конца 2026 года, как того хотела бы администрация президента США Дональда Трампа, стало бы настоящим чудом. Такую оценку в беседе с «24 каналом» дал глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.

«Будем работать над тем, чтобы это произошло, но это будет просто чудом», — заявил Буданов*.

По словам главы офиса Зеленского, возможность уложиться в обозначенные Вашингтоном сроки зависит от множества факторов. При этом он подчеркнул, что украинская сторона намерена продолжать работу над урегулированием конфликта.

Ранее Life.ru сообщал, что администрация Трампа рассчитывает добиться мирного соглашения по Украине до января 2027 года. По данным Financial Times, Вашингтон стремится заключить договорённости до того, как демократы получат возможность усилить своё влияние на работу Конгресса. Американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжают переговоры с Россией, Украиной и европейскими странами.

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