Администрация Дональда Трампа рассчитывает добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной уже к началу января 2027 года. Для этого Вашингтон призывает Киев ускорить переговорный процесс, опасаясь изменения политического баланса в американском Конгрессе. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, американские представители уже уведомили украинских и европейских чиновников о желаемых сроках завершения переговоров. В Белом доме рассчитывают добиться договорённостей до того, как демократы получат контроль над Конгрессом и смогут активнее влиять на политику Вашингтона в отношении конфликта.

Демократы одержали победу на промежуточных выборах 3 ноября и должны получить контроль над обеими палатами Конгресса в январе 2027 года. Это может открыть им дополнительные возможности для продвижения военной помощи Киеву и усиления санкционного давления на Москву.

Тем временем американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжают контакты с представителями России, Украины и европейских государств. Однако европейские и украинские чиновники опасаются, что попытка уложиться в сжатые сроки может вынудить Киев пойти на уступки, выгодные Москве.

Среди требований России, по информации FT, — передача территорий Донбасса, отказ Украины от вступления в НАТО и ограничения её вооружённых сил. Москва также заинтересована в более широких переговорах о будущей архитектуре безопасности в Европе.