США настояли на исключении пункта об Украине из итоговой декларации Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. С таким утверждением выступил президент Финляндии Александр Стубб, передаёт Helsingin Sanomat.

По словам финского лидера, первоначально в документе предусматривалось положение об украинском конфликте, однако американская сторона потребовала его убрать. Стубб якобы узнал об этом во время переговоров в Берлине, где присутствовали спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

«Формулировка там была неудачной, и США её оттуда удалили. На мой взгляд, это было правильно», — заявил президент Финляндии.

Содержание исключённого пункта Стубб не раскрыл. В окончательном варианте декларации, принятой по итогам трёхсторонней встречи 19 ноября в китайском Шэньчжэне, Украина действительно не упоминается.

Финский президент также рассказал о телефонном разговоре Дональда Трампа с европейскими лидерами. По его словам, американский лидер заявил о необходимости завершить конфликт на Украине, чтобы Европа могла направлять свои финансовые ресурсы на другие цели.

Ранее Life.ru сообщал, что в совместной мирной декларации Путина, Трампа и Си Цзиньпина не оказалось упоминаний Украины. Документ затронул вопросы международной безопасности, энергетики, ядерных рисков и реформирования ООН, однако не содержал положений об украинском урегулировании.