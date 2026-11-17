Вашингтон уже обозначил, какой хочет видеть Украину после завершения конфликта с Россией. Американская стратегия строится не только вокруг прекращения боевых действий, но и предполагает долгосрочные обязательства по безопасности Киева, его европейской интеграции и восстановлению экономики. Три ключевых элемента этого подхода перечислил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в публикации в социальной сети X.

Первым условием американский представитель назвал надёжные гарантии безопасности, которые должны защитить Украину от возможной будущей агрессии. Вторым направлением станет продвижение Киева к членству в Евросоюзе. По замыслу Вашингтона, европейская интеграция должна закрепить долгосрочное политическое и экономическое будущее страны в Европе.

Третья составляющая инициативы касается масштабного восстановления украинской экономики после завершения боевых действий. Для этого американская сторона предлагает разработать комплексную программу совместно с европейскими партнёрами. Она должна создать условия не только для восстановления разрушенной инфраструктуры, но и для дальнейшего экономического развития страны.

«Мы добились значительного прогресса на пути к этому видению благодаря трём основным элементам: надёжным, заслуживающим доверия гарантиям безопасности для защиты Украины от будущей агрессии; пути к членству в ЕС, закрепляющему долгосрочное будущее Украины в Европе; комплексному плану послевоенного процветания, разработанному совместно с нашими европейскими партнёрами», — написал Кушнер.

При этом спецпосланник Дональда Трампа подчеркнул, что американское видение послевоенного устройства Украины ещё не означает готовности окончательного мирного соглашения. По его словам, любые договорённости должны получить одобрение обеих сторон конфликта — российской и украинской. Таким образом, Вашингтон признаёт необходимость согласования будущих условий урегулирования с Москвой и Киевом.

Ранее Life.ru рассказывал, какие гарантии безопасности США хотят предложить Украине после завершения конфликта. Джаред Кушнер объяснял, почему без надёжных механизмов защиты Киева устойчивое прекращение боевых действий невозможно. Он также говорил о необходимости договориться о предотвращении новых столкновений и взаимных обязательствах по снижению напряжённости.