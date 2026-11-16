Американская сторона приступила к формированию повестки следующей многосторонней встречи по урегулированию украинского конфликта. Переговоры могут состояться в ближайшем будущем, сообщил Джаред Кушнер, участвующий в дипломатических контактах от имени США.

По словам Кушнера, сейчас ведётся работа над вопросами, которые планируется вынести на обсуждение участников предстоящего раунда.

Представитель американской стороны также рассказал об усилиях Вашингтона по налаживанию прямых контактов между Россией и европейскими государствами. Предполагается, что такое взаимодействие позволит продолжить обсуждение вопросов, связанных с урегулированием конфликта.

Ранее Life.ru сообщал, что 11 ноября в Абу-Даби завершился второй день переговоров представителей России, США и Украины. Заключительная встреча продлилась менее двух часов, тогда как накануне делегации обсуждали урегулирование около четырёх с половиной часов. Среди ключевых тем были вопросы безопасности, территориальные разногласия и возможный обмен военнопленными. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров, а США представляли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.