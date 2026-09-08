«Это была не лавина»: Эксперт объяснил трагедию с альпинистами в Кабардино-Балкарии
Эксперт ФАР Яковенко: Альпинистов в КБР накрыл снежно-ледовый обвал
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Причиной трагедии с альпинистами на горе Мижирги мог стать не обычный сход лавины, а масштабный снежно-ледовый обвал. Такую версию сайту MK.ru озвучил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Яковенко.
По его словам, участники находились не на спортивном восхождении, а на плановых учебно-тренировочных сборах. Они отрабатывали передвижение по ледовому рельефу и организацию страховки на участке на высоте около 3,5 тысячи метров.
«Это была не лавина, как сообщалось изначально, а снежно-ледовый обвал», — заявил Яковенко. По его словам,
Эксперт отметил, что со склона сорвалась огромная масса снега и льда, которая дошла до места занятий, хотя оно считалось достаточно безопасным, вместе со снегом вниз летели крупные ледяные глыбы, а обрушение сопровождалось мощной ударной волной. Яковенко считает произошедшее трагическим стечением обстоятельств и утверждает, что предсказать обвал такого масштаба было невозможно.
По первоначальным данным, трагедии в Безенгийском ущелье предшествовали сильный ветер и камнепад, после чего группу накрыла снежная масса с горы Мижирги. Трое альпинистов смогли выбраться самостоятельно и передать информацию о ЧП спасателям. Сегодня стало известно, что число погибших возросло до 12, а на место трагедии сошла новая лавина.
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