Продолжение поддержки Украины становится источником недовольства и тревоги среди жителей Германии из-за значительных финансовых затрат. Это признал министр обороны ФРГ Борис Писториус, слова которого приводит Politico.

«Это давит на людей, это обходится дорого, это вызывает беспокойство», — заявил глава немецкого оборонного ведомства.

Несмотря на всё это, Писториус продолжает пытаться убедить жителей Германии в необходимости содействия Киеву. По его оценке, на кону стоит не только будущее Украины, но и стабильность всей Европы.

Между тем результаты опроса, проведённого социологическим институтом Forsa по заказу фонда Körber-Stiftung, свидетельствуют о снижении общественной поддержки поставок вооружений Киеву. Против дальнейшей военной помощи выступили 53% респондентов, за — 46%. Годом ранее её одобряли 59% участников аналогичного исследования.