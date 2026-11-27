«Это давит на людей»: Писториус признал гнев немцев из-за Украины
Писториус признал недовольство немцев расходами на Украину
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures
Продолжение поддержки Украины становится источником недовольства и тревоги среди жителей Германии из-за значительных финансовых затрат. Это признал министр обороны ФРГ Борис Писториус, слова которого приводит Politico.
«Это давит на людей, это обходится дорого, это вызывает беспокойство», — заявил глава немецкого оборонного ведомства.
Несмотря на всё это, Писториус продолжает пытаться убедить жителей Германии в необходимости содействия Киеву. По его оценке, на кону стоит не только будущее Украины, но и стабильность всей Европы.
Между тем результаты опроса, проведённого социологическим институтом Forsa по заказу фонда Körber-Stiftung, свидетельствуют о снижении общественной поддержки поставок вооружений Киеву. Против дальнейшей военной помощи выступили 53% респондентов, за — 46%. Годом ранее её одобряли 59% участников аналогичного исследования.
Недовольство политикой Берлина зафиксировали и социологи YouGov. Согласно опубликованным 21 ноября результатам исследования, 49% жителей Германии выступили за сокращение или полное прекращение помощи Украине. При этом четверть опрошенных высказалась за отказ от любой поддержки Киева, включая гуманитарную. Увеличение объёмов содействия одобрили лишь 9% респондентов.