Президент США Дональд Трамп напомнил о гибели мирных жителей России, отвечая на вопрос журналиста об ударах по Украине. Американский лидер подчеркнул, что жертвы есть с обеих сторон, и выразил надежду на скорое завершение конфликта. Об этом он заявил 5 ноября во время общения с прессой в Белом доме.

Журналист поинтересовался, обсуждал ли Трамп с Владимиром Путиным гибель украинских гражданских. В ответ хозяин Белого дома заверил, что регулярно поднимает эту проблему, но не ограничивается действиями одной стороны.

«Знаете, Россия тоже теряет гражданское население», — сказал американский президент.

Трамп назвал происходящее кровопролитием, которое необходимо остановить. По его словам, вопрос о гибели мирных жителей поднимается в контактах с участниками конфликта. При этом американский лидер вновь выразил уверенность в перспективах дипломатического урегулирования.

«Это должно прекратиться. И я думаю, что мы довольно скоро положим этому конец, может быть, очень скоро», — заявил он.

В тот же день Трамп сообщил о подготовке масштабного соглашения, которое, по его замыслу, затронет не только Украину, но и всю Европу. Подробности будущих договорённостей он раскрывать не стал. Президент также подтвердил личную встречу со спецпредставителем российского лидера Кириллом Дмитриевым, однако уточнил, что с приехавшими в Вашингтон представителями Украины в этот день не встречался.

Примечательно, что разговоры о прекращении боевых действий прозвучали на фоне необычной дипломатической встречи в Белом доме. 5 ноября первая леди США Мелания Трамп собрала представителей Москвы и Киева, чтобы обсудить результаты гуманитарной операции в Алёшках Херсонской области. Российскую сторону представляли Кирилл Дмитриев и уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Встреча состоялась в преддверии запланированных на 10–11 ноября трёхсторонних переговоров в Абу-Даби.

Этой встрече предшествовал редкий эпизод взаимодействия России и Украины. Как рассказывал Life.ru, при посредничестве Мелании Трамп стороны договорились о шестидневном прекращении огня в Алёшках. Режим тишины действовал с 27 октября по 1 ноября, чтобы обеспечить доставку гуманитарных грузов и безопасную эвакуацию жителей. В город направили десятки тонн продовольствия, медикаментов, воды и топлива, а для вывоза людей подготовили 25 автобусов и девять машин скорой помощи. Жителям предоставили возможность самостоятельно выбрать направление эвакуации — в Россию или на Украину. Мелания Трамп поблагодарила обе стороны за сотрудничество и выразила надежду, что этот опыт станет основой для более широких мирных договорённостей.