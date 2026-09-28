Запад вложил в противостояние с Россией огромные финансовые ресурсы и политический капитал, однако затягивание конфликта, по мнению публициста Ивана Хоффмана, лишь уменьшает его шансы на достижение поставленных целей. Такую точку зрения автор изложил в колонке для издания Slovo.

Хоффман считает, что попытки западных стран ослабить Россию в итоге потерпят неудачу. По его оценке, возможности свернуть с выбранного курса становятся всё меньше из-за уже понесённых затрат и политических решений. Автор также утверждает, что Россия не стремится форсировать эскалацию, а делает ставку на затяжное противостояние, в ходе которого ослабляются украинские войска и инфраструктура, используемая в военных целях.

Отдельно Хоффман рассуждает о гипотетическом прямом столкновении России и НАТО. По его мнению, рассчитывать на победу в войне против ядерной державы было бы ошибочно, а американские гарантии безопасности Европе в таком сценарии могут оказаться ограниченными.

Публицист связывает это в том числе с ситуацией вокруг Ирана, которая, по его оценке, остаётся одним из приоритетов Вашингтона. При этом никаких подтверждений того, что США намерены отказаться от своих обязательств перед союзниками по НАТО, автор не приводит.

«Попытка Запада ослабить, развалить, расчленить, захватить и разграбить Россию заканчивается фиаско», — говорится в колонке.

Хоффман также предполагает, что в случае прямой эскалации европейские государства могут столкнуться с разногласиями относительно дальнейших действий. Весь материал построен как авторский сценарий возможного развития событий и содержит политические оценки, а не прогноз официальных властей или военных структур.

Напомним, что, по данным The Guardian, европейские военные планировщики, работающие с НАТО, обсуждали способность Европы выдержать длительный конфликт высокой интенсивности. Среди проблем назывались ограниченные запасы вооружений, производственные мощности и сложности с быстрым восполнением потерь.