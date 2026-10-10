«Это глупость!» Лебедев высмеял «деукраинизацию» котлеты по-киевски в Госдуме

Дизайнер Артемий Лебедев резко раскритиковал решение переименовать котлету по-киевски в столовой Госдумы. По его мнению, отказ от привычного названия блюда выглядит нелепо и не имеет разумного объяснения. Своё недовольство блогер выразил в очередном новостном обзоре, опубликованном на платформе «VK Видео».

Поводом для возмущения стало появление в парламентском меню «котлеты со сливочным маслом». Именно так теперь называется блюдо, которое прежде подавали как котлету по-киевски. Лебедев счёл подобную замену бессмысленной и раскритиковал попытку отказаться от географического названия.

«Всю жизнь это было возможно, а теперь почему-то нельзя. Это абсолютная глупость. Потому что Киев — это русский город», — заявил дизайнер.

Блогер также напомнил, что в российской столице сохранилось множество названий, связанных с Украиной. В качестве примеров он привёл станцию метро «Киевская», гостиницу «Украина» и набережную Тараса Шевченко.

По мнению Лебедева, никакого противоречия в существовании таких объектов нет. Он также высказал собственный взгляд на исторические связи Киева с Россией, подчеркнув, что не видит причин отказываться от устоявшегося названия популярного блюда.

Ранее Life.ru сообщал о переименовании котлеты по-киевски в столовой Государственной думы. Изменение заметили 29 сентября после обновления парламентского меню. Несмотря на новое название, стоимость блюда осталась прежней — 270 рублей. Работники столовой заверили, что рецепт и вкус котлеты не изменились.