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Опубликовано 10 октября, 13:29

«Это глупость!» Лебедев высмеял «деукраинизацию» котлеты по-киевски в Госдуме

Артемий Лебедев осудил переименование котлеты по-киевски в столовой Госдумы

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Дизайнер Артемий Лебедев резко раскритиковал решение переименовать котлету по-киевски в столовой Госдумы. По его мнению, отказ от привычного названия блюда выглядит нелепо и не имеет разумного объяснения. Своё недовольство блогер выразил в очередном новостном обзоре, опубликованном на платформе «VK Видео».

Поводом для возмущения стало появление в парламентском меню «котлеты со сливочным маслом». Именно так теперь называется блюдо, которое прежде подавали как котлету по-киевски. Лебедев счёл подобную замену бессмысленной и раскритиковал попытку отказаться от географического названия.

«Всю жизнь это было возможно, а теперь почему-то нельзя. Это абсолютная глупость. Потому что Киев — это русский город», — заявил дизайнер.

Блогер также напомнил, что в российской столице сохранилось множество названий, связанных с Украиной. В качестве примеров он привёл станцию метро «Киевская», гостиницу «Украина» и набережную Тараса Шевченко.

По мнению Лебедева, никакого противоречия в существовании таких объектов нет. Он также высказал собственный взгляд на исторические связи Киева с Россией, подчеркнув, что не видит причин отказываться от устоявшегося названия популярного блюда.

От михайловской до киевской: Ресторатор напомнил о прошлом знаменитой котлеты после её переименования в Госдуме
От михайловской до киевской: Ресторатор напомнил о прошлом знаменитой котлеты после её переименования в Госдуме

Ранее Life.ru сообщал о переименовании котлеты по-киевски в столовой Государственной думы. Изменение заметили 29 сентября после обновления парламентского меню. Несмотря на новое название, стоимость блюда осталась прежней — 270 рублей. Работники столовой заверили, что рецепт и вкус котлеты не изменились.

Больше новостей о выборах и работе парламента — в разделе «Политика» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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