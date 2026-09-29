От михайловской до киевской: Ресторатор напомнили о прошлом знаменитой котлеты после её переименования в Госдуме

Переименование котлеты по-киевски в «котлету со сливочным маслом» в столовой Госдумы не означает, что этому примеру должны последовать все российские рестораны. Решение каждый владелец принимает самостоятельно. Об этом Life.ru рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

«Сейчас же нет стандарта, это не Советский Союз. Это в Советском Союзе было унифицировано всё. Был сборник рецептур, в котором чётко должна была выдерживаться рецептура от Сахалина до Берлина и от Кушки до Норильска», — заявил собеседник Life.ru, рассуждая о единообразии названий.

Сейчас у ресторанов есть возможность как сохранять традиционный вариант, так и предлагать собственный. Это касается и выбора названия: оставлять в меню котлету по-киевски или заменять её «котлетой со сливочным маслом», рестораторы решают сами.

Говоря об истории названия, Бухаров напомнил, что киевские котлеты появились в русской кухне совсем с другим названием.

Это просто советское название. А так это были котлеты Михайловские или Новомихайловские. В конце двадцатых-тридцатых годах полностью переименовали всё. Даже в Ленинской библиотеке есть книжечка, в которой зафиксировано переименование на новый лад различных традиционных блюд, существовавших до революции. Пришла новая эпоха — всё по новой нужно. Игорь Бухаров Президент Федерации рестораторов и отельеров России

Ранее Life.ru сообщал, что в столовой Госдумы котлету по-киевски переименовали в «котлету со сливочным маслом». На изменение обратил внимание журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев. Цена осталась прежней — 270 рублей, а сотрудники столовой заверили, что состав и вкус блюда не изменились.