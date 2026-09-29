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Регион
Опубликовано 29 сентября, 08:03

В столовой Госдумы «‎деукраинизировали» котлету по-киевски

Обложка © Telegram / Александр Юнашев

Обложка © Telegram / Александр Юнашев

В столовой Госдумы изменили название некоторых блюд, начиная с нового сезона работы. Теперь котлета по-киевски переименована в «котлету со сливочным маслом». Об этом рассказал в своём телеграм-канале журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Традиционную «киевскую котлету» можно купить по прежней цене в 270 рублей, но уже под другим названием. Как обещают сотрудники столовой, вкус и состав остались прежними. Посетители шутят, что «‎деукраинизированной» котлете можно было в этом случае придумать и более романтичное название.

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Александр Юнашев
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