«Это художественный вымысел»: Директор «Вороваек» вступился за «тюремные» песни

Песни о тюрьме и криминальной жизни сами по себе не должны попадать под запрет, поскольку подобные сюжеты могут быть обычным художественным вымыслом. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал концертный директор группы «Воровайки» Сергей Родионов.

Любое творческое проявление — это художественный вымысел. У нас масса фильмов, которые затрагивают данную тему. У нас масса примеров, когда исполнители, в том числе известные, признанные, заслуженные и народные артисты России, затрагивают эту тему. У нас много, в конце концов, книг на эту тему. «Воровайки» Концертный директор группы

Родионов отметил, что не видит в подобных произведениях ничего криминального, если речь идёт об описании жизненной ситуации, персонажей или определённой среды. По его словам, сама по себе тюремная тематика ещё не означает призыва к противоправным действиям.

Он также обратил внимание, что композиция, вокруг которой возник спор, исполнялась в караоке. По мнению концертного директора, раз песня присутствует в базе заведения, это само по себе указывает на отсутствие прямого запрета на её исполнение.

«На самом деле у «Вороваек», например, нет запретных песен. Все песни группы — это не более чем юмористическая зарисовка на определённые темы. В том числе, да, есть и на тюремную тематику, но это только юмористическая зарисовка», — заключил Родионов.

Поводом для дискуссии стал случай в Сочи, где жительницу оштрафовали за видео с исполнением «воровской» песни. Комментируя для Life.ru эту историю, социолог и культуролог отметил, что популярность подобных композиций далеко не всегда связана с поддержкой криминальной среды: слушателей могут привлекать сюжеты о тяжёлой судьбе, несправедливости и тоске по свободе. По его мнению, прямые запреты на такой фольклор способны лишь усилить интерес к нему и придать ему дополнительный «бунтарский» ореол.