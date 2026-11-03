Украинские военнослужащие, попавшие в российский плен в Харьковской области, нередко выдают себя за принудительно мобилизованных, хотя среди них встречаются добровольцы и кадровые военные. Об этом РИА «Новости» рассказал командир штурмового отряда 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Фил.

«Кого бы я ни брал, они все «мобилизованные», они все так говорят. Сколько бы они там ни служили, «я только призвался», «меня забрали», «я мобилизован». Это классика жанра, они все одну и ту же пластинку говорят», — отметил российский военнослужащий.

По словам командира, среди пленных встречаются операторы беспилотников и другие профессиональные военные. При этом некоторые скрывают не только обстоятельства поступления на службу, но и свои звания.

В качестве примера Фил привёл случай с украинским военнослужащим, который представился рядовым. Однако позднее, как утверждает командир, выяснилось, что мужчина имел звание прапорщика. Кроме того, российский военный заявил, что украинские подразделения используют беспилотники против собственных сослуживцев, решивших сдаться в плен.