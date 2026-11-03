После скандала с тайной тюрьмой под Киевом Песков напомнил украинцам о возможности сдаться
Песков: Не желающие воевать за Киев украинцы могут сдаться в плен Армии России
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Украинские военнослужащие, которые не хотят продолжать боевые действия, могут сдаться в плен российской армии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о возможности помочь мобилизованным на Украине.
«Могут сдаваться в плен нашим военным. Об этом мы много говорим», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее стало известно о состоянии людей, которых начали освобождать из частного дома под Киевом. По словам медика, попавшей внутрь здания, там находились около 25 человек. У одного из мужчин предположительно был сломан позвоночник, у другого обнаружили многочисленные следы побоев, а третий практически не разговаривал. При этом глава ОП Кирилл Буданов* утверждал, что в подвале удерживали 14 человек. Депутат Верховной рады Артём Дмитрук, в свою очередь, заявил, что за последний месяц в этом месте забили до смерти нескольких человек.
Больше новостей о международных отношениях и заявлениях российских властей — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.