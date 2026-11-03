Ранее стало известно о состоянии людей, которых начали освобождать из частного дома под Киевом. По словам медика, попавшей внутрь здания, там находились около 25 человек. У одного из мужчин предположительно был сломан позвоночник, у другого обнаружили многочисленные следы побоев, а третий практически не разговаривал. При этом глава ОП Кирилл Буданов* утверждал, что в подвале удерживали 14 человек. Депутат Верховной рады Артём Дмитрук, в свою очередь, заявил, что за последний месяц в этом месте забили до смерти нескольких человек.