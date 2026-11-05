Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Соединённые Штаты фактически обанкротились из-за многочисленных войн, в которые страну втягивали её руководители. По его мнению, президент Дональд Трамп поставил интересы Израиля выше американских, что стало одной из главных причин разгрома республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

«Соединённые Штаты обанкротились из-за этих войн. И это не антисемитская теория заговора. Это математика», — заявил Карлсон в новом выпуске своей авторской программы.

Он объявил о завершении политической эпохи Трампа после итогов выборов в конгресс. Журналист убеждён, что поражение Республиканской партии было предсказуемым из-за войны против Ирана, однако окружение американского лидера отказывалось признавать эту угрозу. По его оценке, сторонники продолжения военных конфликтов нанесли серьёзный ущерб не только республиканцам, но и всей стране.

Журналист подчеркнул, что нынешний конфликт далеко не первый, в который Вашингтон оказался втянут под влиянием сторонников подобных решений. Он считает недопустимой ситуацию, когда глава государства отдаёт предпочтение интересам другой страны в ущерб собственным гражданам.

Для наглядности Карлсон сравнил действия президента с поведением отца, который отправляет соседских детей в Диснейленд, пока его собственная семья голодает. По мнению журналиста, такой выбор нельзя оправдать ни политическими соображениями, ни международными обязательствами.

«Именно это и сделал Трамп — он выбрал Израиль вместо Соединённых Штатов. Об этом лгут, но все это видят. Это совершенно очевидно. И это просто неправильно», — подчеркнул Карлсон.

Комментируя итоги голосования, журналист также заявил, что противники войны с Ираном заранее предупреждали республиканцев о последствиях. По его мнению, проигрыш на выборах 3 ноября поставил точку в прежнем политическом периоде, связанном с Трампом.