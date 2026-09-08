Попытки удержать старый миропорядок создают колоссальную угрозу для глобальной стабильности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских журналистов перед встречей лидеров стран БРИКС в Нью-Дели.

Официальный представитель главы государства детально обрисовал деструктивные последствия происходящих на планете изменений.

«Мы видим, что однополярная система фактически рушится — она теряет свою конкурентоспособность, но при этом пытается вернуть утраченные позиции, порой предпринимая весьма жёсткие шаги и нанося ущерб глобальной системе, мировой экономике, окружающей среде, политике и системе международного права. Это крайне опасный процесс», — указал спикер Кремля.

Желание отдельных игроков повернуть историю вспять подрывает основы многосторонней дипломатии. Отчаянные меры прежних гегемонов бьют по финансовым рынкам и ведут к эрозии правовых институтов.

В сложившейся ситуации Москва продолжает выступать за формирование справедливого распределения сил. Развитие альтернативных площадок сотрудничества призвано компенсировать возникающие глобальные дисбалансы.

Тем временем президент России Владимир Путин на встрече в формате «ШОС плюс» подтвердил, что процесс формирования справедливого многополярного миропорядка стал объективной и необратимой реальностью. По мнению главы государства, этот факт уже осознаётся подавляющим большинством стран.