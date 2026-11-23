Российского бойца ММА Амира Алиева освободили после задержания во Франции по подозрению в изнасиловании. Спортсмен заявил ТАСС, что полиция признала произошедшее ошибкой.

«Это ложь, и подобное с моей стороны абсолютно исключено. Меня уже освободили. Во французской полиции признали, что произошла ошибка и никаких оснований обвинять меня нет», — рассказал Алиев.

По словам спортсмена, всему предшествовала словесная перепалка с человеком, который впоследствии обратился в полицию. Алиев утверждает, что его оппонент выдвинул ложные обвинения и скрылся.

После поступления заявления французские правоохранители задержали не только бойца, но и его менеджера, а также нескольких других человек. Сейчас, как утверждает Алиев, ситуация полностью урегулирована, а полицейские сообщили ему об отсутствии оснований для обвинений.