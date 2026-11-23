«Это ложь»: Российский боец ММА вышел на свободу и отверг обвинения в изнасиловании
Боец ММА Алиев заявил об ошибочном задержании во Франции и выходе на свободу
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Российского бойца ММА Амира Алиева освободили после задержания во Франции по подозрению в изнасиловании. Спортсмен заявил ТАСС, что полиция признала произошедшее ошибкой.
«Это ложь, и подобное с моей стороны абсолютно исключено. Меня уже освободили. Во французской полиции признали, что произошла ошибка и никаких оснований обвинять меня нет», — рассказал Алиев.
По словам спортсмена, всему предшествовала словесная перепалка с человеком, который впоследствии обратился в полицию. Алиев утверждает, что его оппонент выдвинул ложные обвинения и скрылся.
После поступления заявления французские правоохранители задержали не только бойца, но и его менеджера, а также нескольких других человек. Сейчас, как утверждает Алиев, ситуация полностью урегулирована, а полицейские сообщили ему об отсутствии оснований для обвинений.
Ранее Life.ru сообщал о задержании Алиева сразу после победного боя на турнире Ares 45 в Париже. Вечером 20 ноября россиянин одолел бразильца Матеуса Мальту, после чего полицейские задержали его на арене Adidas Arena. По информации СМИ, предполагаемое преступление, о котором поступило заявление, могло произойти несколькими днями ранее в Монтрёе.