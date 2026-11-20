Российский боец ММА Усман Нурмагомедов впервые после освобождения из тюрьмы в Абу-Даби опубликовал сообщение в социальных сетях. Чемпион PFL в лёгком весе разместил собственную фотографию, сопроводив её монологом гангстера Тони Монтаны из культового фильма «Лицо со шрамом».

Спортсмен опубликовал историю в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России), наложив на своё фото аудиофрагмент с голосом персонажа Аль Пачино.

В выбранном отрывке Тони Монтана обвиняет окружающих в лицемерии и рассуждает о том, почему людям необходим образ плохого человека, на которого можно указывать пальцем.

«Вам нужны такие, как я. Нужны для того, чтобы тыкать в нас пальцем», — говорится в опубликованном фрагменте.

Кроме того, Нурмагомедов разместил несколько новых фотографий, сопроводив публикацию философским высказыванием, приписываемым римскому императору Марку Аврелию.

«В тот момент, когда тебя задевает оскорбление или радует похвала, ты всё ещё раб», — написал спортсмен.

При этом сам Нурмагомедов не стал подробно комментировать произошедшую в Абу-Даби драку и не пояснил, кому именно адресованы опубликованные цитаты.

Напомним, конфликт произошёл 11 ноября в холле одного из отелей Абу-Даби. В потасовке участвовали Усман Нурмагомедов, представители его окружения, а также грузинские спортсмены Мераб Двалишвили и Саба Лазишвили.

После инцидента полиция задержала десять человек. Восьмерых фигурантов первоначально приговорили к шести месяцам заключения и штрафам по 300 тысяч дирхамов.