Российские бойцы ММА Умар и Усман Нурмагомедовы вышли из-под стражи в Абу-Даби после пересмотра приговора по делу о массовой драке в гостинице. Суд заменил тюремное заключение восьми осуждённым денежными штрафами, сообщили в судебном департаменте эмирата.

«Ранее назначенное наказание заменено на штраф в размере 150 тыс. дирхамов ОАЭ ($41 тыс.) для каждого участника инцидента», — говорится в заявлении ведомства.

Основанием для смягчения наказания стало примирение участников конфликта и взаимный отказ от претензий. Кроме того, потерпевший обратился к властям Абу-Даби с просьбой освободить задержанных.

Массовая драка произошла 11 ноября в одном из отелей эмирата. В потасовке участвовали Усман Нурмагомедов, грузинский боец Мераб Двалишвили и представители их команд. После инцидента полиция задержала десять человек.

Первоначально восьмерых фигурантов приговорили к шести месяцам лишения свободы и штрафам по 300 тысяч дирхамов. Таким образом, после пересмотра дела размер денежного взыскания сократился вдвое. Ещё двое участников конфликта, включая Двалишвили, отделались штрафами по 50 тысяч дирхамов и ранее были освобождены.

Сам грузинский спортсмен после выхода из-под стражи публично призвал власти ОАЭ отпустить остальных участников драки. Противостояние между ним и семьёй Нурмагомедовых продолжается с января 2025 года, когда Двалишвили победил Умара на турнире UFC 311, защитив чемпионский пояс в легчайшем весе.

Ранее Life.ru рассказывал, как Мераб Двалишвили обратился к властям Абу-Даби с просьбой освободить арестованных бойцов. Грузинский спортсмен подчеркнул, что не намерен добиваться дальнейшего наказания соперников, и призвал положить конец конфликту.