Хабиб договорился с властями ОАЭ об освобождении Усмана Нурмагомедова после массовой драки
«Mash на спорте»: Хабиб договорился с властями ОАЭ об освобождении брата
Хабиб Нурмагомедов (справа) и его брат Усман. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ khabib_nurmagomedov
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сумел договориться с руководством Объединённых Арабских Эмиратов об освобождении своего брата Усмана Нурмагомедова и его товарищей, оказавшихся за решёткой после массовой драки с участием грузинского спортсмена Мераба Двалишвили. Урегулировать ситуацию удалось лишь после личного вмешательства знаменитого бойца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на спорте.
Изначально окружение задержанного рассчитывало справиться с проблемой самостоятельно, не привлекая влиятельного родственника. Однако переговоры зашли в тупик, и за помощью обратились к «Орлу». Тот первым делом попытался задействовать связи в американском спортивном сообществе, включая главу UFC Дану Уайта.
Впрочем, представители США дали понять, что привычные способы решения подобных вопросов в Эмиратах не работают. Местные законы отличаются особой строгостью, а потому повлиять на ситуацию через руководство «абсолютного» промоушена не получилось.
Параллельно другие бойцы UFC Магомед Анкалаев и Хамзат Чимаев, как утверждает источник, пытались добиться публичного обращения Мераба Двалишвили к властям ОАЭ. Грузинский спортсмен согласился попросить об освобождении участников конфликта, однако заметных изменений это не принесло.
Напомним, что сама драка произошла 11 ноября в ОАЭ. В потасовке в отеле участвовали около 20 человек. По итогу все бойцы оказались в местном отделении полиции. Первым оттуда вышел Мераб Двалишвили, с которым у Усмана Нурмагомедова был конфликт. После этого он призвал отпустить всех остальных.