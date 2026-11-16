Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сумел договориться с руководством Объединённых Арабских Эмиратов об освобождении своего брата Усмана Нурмагомедова и его товарищей, оказавшихся за решёткой после массовой драки с участием грузинского спортсмена Мераба Двалишвили. Урегулировать ситуацию удалось лишь после личного вмешательства знаменитого бойца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на спорте.

Изначально окружение задержанного рассчитывало справиться с проблемой самостоятельно, не привлекая влиятельного родственника. Однако переговоры зашли в тупик, и за помощью обратились к «Орлу». Тот первым делом попытался задействовать связи в американском спортивном сообществе, включая главу UFC Дану Уайта.

Впрочем, представители США дали понять, что привычные способы решения подобных вопросов в Эмиратах не работают. Местные законы отличаются особой строгостью, а потому повлиять на ситуацию через руководство «абсолютного» промоушена не получилось.

Параллельно другие бойцы UFC Магомед Анкалаев и Хамзат Чимаев, как утверждает источник, пытались добиться публичного обращения Мераба Двалишвили к властям ОАЭ. Грузинский спортсмен согласился попросить об освобождении участников конфликта, однако заметных изменений это не принесло.