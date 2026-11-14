«Освободите ребят»: Двалишвили попросил власти ОАЭ отменить наказание участникам драки
Двалишвили попросил власти Абу-Даби освободить всех арестованных после драки
Мераб Двалишвили. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ merab.dvalishvili
Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили обратился к властям Абу-Даби с просьбой освободить участников массовой драки с Усманом Нурмагомедовым. Грузинский боец заявил, что не хочет выдвигать обвинений против соперников и призывает закончить конфликт.
«Власти Абу-Даби или кто может это сделать, пожалуйста, освободите этих ребят и отпустите их. Мы просто бойцы, такое иногда случается. Сделайте это, пожалуйста», — сказал Двалишвили после выступления на турнире RAF в Абу-Даби.
Инцидент произошёл 11 ноября в холле одного из отелей эмирата. Двалишвили обвинял Усмана Нурмагомедова и его окружение в нападении. После потасовки полиция задержала десять человек, включая участников конфликта и тех, кто снимал происходящее.
Суд приговорил Усмана Нурмагомедова и ещё семерых фигурантов к шести месяцам лишения свободы с последующей депортацией. Каждый из них также должен выплатить штраф в размере 300 тысяч дирхамов. Двалишвили и Саба Лазишвили получили штрафы по 50 тысяч дирхамов и были освобождены.
История противостояния Двалишвили и семьи Нурмагомедовых началась не в Абу-Даби. В январе 2025 года грузинский боец встретился в октагоне с Умаром Нурмагомедовым — братом Усмана — и победил его, защитив чемпионский пояс UFC. Сейчас титул чемпиона UFC в легчайшем весе принадлежит россиянину Петру Яну. Двалишвили дважды проиграл ему в последних поединках.
Ранее Life.ru сообщал, что экс-чемпиона UFC Мераба Двалишвили освободили после массовой драки в Абу-Даби. Тогда же появилась информация, что среди получивших шестимесячный срок оказался и Усман Нурмагомедов.