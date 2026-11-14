Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили обратился к властям Абу-Даби с просьбой освободить участников массовой драки с Усманом Нурмагомедовым. Грузинский боец заявил, что не хочет выдвигать обвинений против соперников и призывает закончить конфликт.

«Власти Абу-Даби или кто может это сделать, пожалуйста, освободите этих ребят и отпустите их. Мы просто бойцы, такое иногда случается. Сделайте это, пожалуйста», — сказал Двалишвили после выступления на турнире RAF в Абу-Даби.

Инцидент произошёл 11 ноября в холле одного из отелей эмирата. Двалишвили обвинял Усмана Нурмагомедова и его окружение в нападении. После потасовки полиция задержала десять человек, включая участников конфликта и тех, кто снимал происходящее.

Суд приговорил Усмана Нурмагомедова и ещё семерых фигурантов к шести месяцам лишения свободы с последующей депортацией. Каждый из них также должен выплатить штраф в размере 300 тысяч дирхамов. Двалишвили и Саба Лазишвили получили штрафы по 50 тысяч дирхамов и были освобождены.