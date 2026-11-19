Хабиб Нурмагомедов впервые опубликовал пост после массовой драки с участием его родственников в Абу-Даби. Бывший чемпион UFC разместил в соцсетях цитату из Корана о справедливости.

«О те, которые уверовали! Свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте справедливость, если даже свидетельство будет против вас самих, или против родителей, или против близких родственников», — говорится в опубликованном спортсменом отрывке из 135-го аята четвёртой суры Корана.

Нурмагомедов назвал приведённые слова «самым справедливым высказыванием в истории человечества».

Напомним, 11 ноября в холле одного из отелей Абу-Даби произошла драка с участием бойцов MMA. Экс-чемпион UFC Мераб Двалишвили обвинил чемпиона PFL Усмана Нурмагомедова (троюродного брата Хабиба) и его окружение в нападении. На распространившихся в интернете кадрах видно, как российский спортсмен подходит к грузинскому бойцу и даёт ему пощёчину, после чего начинается потасовка.

Полиция задержала десять человек. Восьмерых участников первоначально приговорили к шести месяцам заключения, последующей депортации и штрафам по 300 тысяч дирхамов. Двалишвили и его знакомый Саба Лазишвили получили штрафы по 50 тысяч дирхамов и были освобождены.

Однако 17 ноября суд Абу-Даби пересмотрел наказание после примирения сторон и отказа от взаимных претензий. Тюремные сроки восьмерых осуждённых заменили штрафами по 150 тысяч дирхамов. Сам Двалишвили также обращался к властям с просьбой освободить задержанных.