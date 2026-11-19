Братья Усман и Умар Нурмагомедовы вернулись в Россию после освобождения из-под стражи в Абу-Даби. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Арестованных освободили из заключения. Они вернулись в Россию», — рассказал собеседник агентства.

Вместе с российскими бойцами ММА на родину прибыли ещё шестеро участников массовой драки в ОАЭ. Ранее всех восьмерых приговорили к шести месяцам заключения и штрафам в размере 300 тысяч дирхамов.

Поводом для разбирательства стала потасовка 11 ноября в одном из отелей Абу-Даби. Бывший обладатель чемпионского пояса UFC Мераб Двалишвили обвинил Усмана Нурмагомедова в нападении. После конфликта правоохранители задержали десять человек, однако двоих вскоре отпустили.

Позднее сам грузинский спортсмен обратился к властям эмирата с просьбой освободить остальных фигурантов дела. Уголовный суд Абу-Даби пересмотрел первоначальное решение, смягчил наказание и постановил выпустить задержанных из-под стражи.

Умар и Усман Нурмагомедовы являются родными братьями. Между Умаром и Двалишвили также существует спортивное противостояние: в январе 2025 года грузин победил россиянина в поединке за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

Ранее Life.ru сообщал, что суд Абу-Даби заменил тюремное заключение Нурмагомедовым и другим участникам драки денежными штрафами. После пересмотра дела сумма взыскания составила 150 тысяч дирхамов для каждого из восьми фигурантов. Основанием для смягчения наказания стали примирение сторон, отказ от взаимных претензий и просьба потерпевшего об освобождении задержанных.