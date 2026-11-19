Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отказался возобновлять карьеру даже за 200 миллионов долларов. Такую сумму ему предложил американский боксёр и блогер Джейк Пол, опубликовавший видеозапись их разговора.

«Когда ты вернёшься? 200 миллионов долларов?» — спросил Пол у российского спортсмена.

Ответ Нурмагомедова оказался однозначным. Экс-чемпион дал понять, что давно потерял интерес к новым поединкам и не видит причин вновь выходить в октагон.

«Зачем мне возвращаться? Мне уже нечего доказывать. Нет соперника, есть только деньги. Но это не является для меня мотивацией», — заявил Хабиб.

Разговор состоялся ещё летом за кулисами турнира PFL в Нью-Йорке. Пол попытался заинтересовать Нурмагомедова не только крупным гонораром, но и возможностью выступить в рамках своего промоушена Most Valuable Promotions (MVP). По словам американца, участие Хабиба могло бы существенно повлиять на развитие смешанных единоборств. Однако россиянин менять решение не стал.

Нурмагомедов завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гейджи. За всё время выступлений он провёл 29 профессиональных боёв и не потерпел ни одного поражения.