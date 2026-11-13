Бурятское творческое объединение БАТО столкнулось с критикой после выпуска футболки «Жестокий век» с изображением предполагаемой сцены сексуального насилия. Пользователи соцсетей возмутились решением дизайнеров поместить подобный рисунок на одежду и продавать его в качестве авторского мерча.

Новинку представили в ноябре. На принте изображены хан и девушка, а сам рисунок, судя по названию и объяснению авторов, отсылает к историческому роману Исая Калашникова «Жестокий век», посвящённому эпохе Чингисхана.

Дизайнеры рассказали, что на создание футболки их вдохновило сочетание двух произведений — романа Калашникова и японской манги «Берсерк» Кэнтаро Миуры. Однако далеко не все подписчики оценили художественную задумку.

«Искусство должно вызывать эмоции, значит, оно работает так, как и хотел художник. Картина, несомненно, не оставит равнодушным. Но!!!! Делать мерч с подобными принтами — это мерзость, такие вещи коммерциализировать грязно, низко, преступно», — написал один из комментаторов.

Другие пользователи также выразили недоумение из-за выбора сюжета. По их мнению, изображение сексуального насилия может использоваться в художественном произведении, но его размещение на повседневной одежде вызывает вопросы.

Представители БАТО вступили в обсуждение с подписчиками. В ответ на недовольство дизайнеры заявили, что принимают мнение критиков. Информации об отзыве футболки или прекращении её продаж нет.

БАТО, или «Бурятский андеграунд», — творческое объединение, возникшее в Улан-Удэ. Его участники занимаются уличным искусством, скульптурой, музыкой и дизайном одежды. Сообщество известно авторскими принтами, обращением к бурятской культуре и экспериментами с современным искусством.