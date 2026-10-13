«Это наша история»: В российском городе предложили переименовать мэра в посадника

Фракция ЛДПР в Думе Томска предложила заменить в городском уставе слово «мэр» на историческое название «посадник». Инициатива обсуждается при подготовке изменений в главный муниципальный документ.

Авторы предложения объясняют идею стремлением отказаться от заимствованного термина и использовать русское историческое обозначение главы города.

«Слово «мэр» — чужое, французское. Есть русское, историческое — посадник. Так требует и закон о защите русского языка», — заявил заместитель председателя Думы Томска Юрий Ворошилин.

Одновременно фракция предложила изменить систему выборов депутатов городской думы. Сейчас применяется схема 27+10: 27 парламентариев избираются по одномандатным округам, ещё десять — по партийным спискам.

ЛДПР предлагает перейти к формуле 14+14. В таком случае 14 депутатов будут избираться по одномандатным округам и ещё 14 — по партийным спискам.

По мнению представителей фракции, действующая модель ограничивает представительство разных политических сил. Кроме того, в ЛДПР считают, что сокращение числа одномандатных округов позволит уменьшить бюджетные расходы.

«14+14 даст и экономию, и реальную многопартийность. Посадник — наша история. 14+14 — наше будущее», — добавил Ворошилин, призвав коллег поддержать инициативу.

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